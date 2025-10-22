Противника зупинили на ключовому напрямку: СБС показали відео бойової роботи
- Українські захисники зупинили просування росіян на ключовому напрямку фронту завдяки високоточним ударам.
- У жовтні 20-та окрема бригада К-2 знищила 432 окупанти, 4 танки, 8 бронемашин, та 6 артилерійських установок.
Нещодавно окупанти намагалися наростити інтенсивність штурмових дій на одному з ключових напрямків фронту. Однак українським захисникам вдалося зупинили їхнє просування.
Деталі в середу, 22 жовтня, розповіли в Силах безпілотних систем ЗСУ, передає 24 Канал. Там опублікували відповідне відео – бойову роботу операторів 20-ї окремої бригади К-2.
Як захисники зупинили просування росіян?
Ворог втратив можливість прориву на напрямку й був вимушений відступити. Цьому сприяли високоточні удари, організована розвідка та злагоджені дії оборонців.
Зокрема, у жовтні бійці підрозділу К-2 вразили:
- 432 окупанти;
- 4 танки;
- 8 бронемашин;
- 6 артилерійських установок.
Бойова робота 20-ї окремої бригади К-2: дивіться відео
(Обережно, 18+! Відео містить чутливий контент)
Оператори 20-ї окремої бригади К-2 продемонстрували зразкову ефективність у відбитті атак, знищуючи живу силу, бронетехніку та важке озброєння противника, що забезпечило стабілізацію фронту на цій ділянці,
– повідомили в СБС.
До слова, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів ексклюзивно для 24 Каналу, що наразі головний удар росіян зосереджено на Покровському напрямку. За словами військового експерта, саме туди окупанти стягують елітні штурмові підрозділи зі всієї країни.
Що відомо про останні втрати ворога?
Станом на ранок 22 жовтня Генеральний штаб ЗСУ звітував про ще 1 050 ліквідованих загарбників. Відтепер загальні втрати Росії – орієнтовно 1 133 250 осіб.
Українські захисники ліквідували Івана Уса – сина в кандидати президента Білорусі. Хлопець підписав контракт з армією країни-агресорки в січні 2025 року та зник безвісти навесні. У жовтні його останки ідентифікували серед переданих Росії тіл.
На Оріхівському напрямку російський дрон убив окупанта, що вирішив скласти зброю та намагався здатися в полон.