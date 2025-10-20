Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня України.

Що про інцидент кажуть у Силах оборони?

Один з окупантів на Оріхівському напрямку, усвідомлюючи безвихідь, вирішив скласти зброю і здатися в полон. Втім, завершити процес гуманної здачі йому не судилося. Ворожий дрон, що оперував у небі, втрутився в ситуацію.

Ворожий дрон атакував окупанта під час здачі в полон: дивіться відео

Цей інцидент є ще одним свідченням того, що ворог не цінує життя навіть своїх солдатів і готовий до жорстоких дій, аби приховати прояви небажання воювати серед особового складу,

– підкреслили Сили оборони Півдня.

Замість того, щоб дозволити своєму військовослужбовцю вижити, оператор ворожого безпілотника скинув на нього вибуховий пристрій, миттєво обірвавши життя солдата, який намагався здатися.

Що відомо про втрати ворога?