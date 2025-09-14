Укр Рус
24 Канал Новости Украины Скільки Україна витрачає на війну щодня: відповідь Генштабу
14 сентября, 17:43
2

Сколько Украина тратит на войну ежедневно: ответ Генштаба

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Украина тратит около 172 миллионов долларов ежедневно на войну против России, что составляет примерно 7 миллиардов гривен.
  • Привлечение финансирования от западных партнеров является критически важным для поддержки оборонной промышленности и внедрения инновационных технологий в Украине.

Ежедневные расходы Украины на ведение полномасштабной войны против России составляют около 172 миллионов долларов. Это слишком много, чтобы страна могла все финансировать своими силами.

172 миллиона долларов это примерно 7 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова в интервью "Новости.Live" на конференции YES 2025.

Смотрите также "Вся Европа окажется под угрозой": Каллас сравнила сценарий поражения Украины с 1938 годом

Откуда Украина берет деньги на оборону?

Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что самостоятельно мы не сможем самостоятельно вынести этот груз,
– заявил Гнатов.

Он отметил, что привлечение финансирования от западных партнеров является критически важным. Это не только поддерживает оборонную промышленность Украины, но и позволяет внедрять инновационные технологии, что обеспечивает преимущество в войне. Гнатов подчеркнул, что борьба против "большой и ресурсно мощной страны" чрезвычайно дорогая.

Сколько денег понадобится Украине на оборону в 2026 году?

  • Денис Шмыгаль отметил, что даже если война прекратится, то на 2026 год Украине надо ненамного меньше чем 120 миллиардов долларов США.
  • Он отметил, что сейчас экономика войны такая, что, если Украина тратит меньше, чем Россия, то платит своими территориями и жизнью людей.
  • Министр обороны заявил, что Украина уже способна производить достаточно военного оборудования для собственной защиты и безопасности Европы.