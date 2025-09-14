Щоденні витрати України на ведення повномасштабної війни проти Росії складають близько 172 мільйони доларів. Це надто багато, щоб країна могла усе фінансувати своїми силами.

172 мільйони доларів це приблизно 7 мільярдів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтерв'ю "Новини.Live" на конференції YES 2025.

Звідки Україна бере гроші на оборону?

Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж,

– заявив Гнатов.

Він зазначив, що залучення фінансування від західних партнерів є критично важливим. Це не лише підтримує оборонну промисловість України, а й дозволяє впроваджувати інноваційні технології, що забезпечує перевагу у війні. Гнатов підкреслив, що боротьба проти "великої і ресурсно потужної країни" надзвичайно дорога.

Скільки грошей знадобиться Україні на оборону у 2026 році?