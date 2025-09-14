Укр Рус
14 вересня, 17:43
2

Скільки Україна витрачає на війну щодня: відповідь Генштабу

Сергій Попович
Основні тези
  • Україна витрачає близько 172 мільйонів доларів щодня на війну проти Росії, що становить приблизно 7 мільярдів гривень.
  • Залучення фінансування від західних партнерів є критично важливим для підтримки оборонної промисловості та впровадження інноваційних технологій в Україні.

Щоденні витрати України на ведення повномасштабної війни проти Росії складають близько 172 мільйони доларів. Це надто багато, щоб країна могла усе фінансувати своїми силами.

 172 мільйони доларів це приблизно 7 мільярдів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтерв'ю "Новини.Live" на конференції YES 2025.

Звідки Україна бере гроші на оборону?

Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж, 
– заявив Гнатов.

Він зазначив, що залучення фінансування від західних партнерів є критично важливим. Це не лише підтримує оборонну промисловість України, а й дозволяє впроваджувати інноваційні технології, що забезпечує перевагу у війні. Гнатов підкреслив, що боротьба проти "великої і ресурсно потужної країни" надзвичайно дорога.

Скільки грошей знадобиться Україні на оборону у 2026 році?

  • Денис Шмигаль зазначив, що навіть якщо війна припиниться, то на 2026 рік Україні треба ненабагато менш як 120 мільярдів доларів США.

  • Він зауважив, що наразі економіка війни така, що, якщо Україна витрачає менше, ніж Росія, то платить своїми територіями та життям людей.

  • Міністр оборони заявив, що Україна вже спроможна виробляти достатньо військового обладнання для власного захисту та безпеки Європи.