Россияне недавно изменили тактику своего наступления. Оккупанты не пытаются захватить населенные пункты, а обойти их.

Об этом рассказал Андрей Отченаш, командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

Как россияне изменили тактику наступления?

Андрей Отченаш сообщил об изменении тактики россиян на фронте. Главная задача врага теперь – не занять населенный пункт. Вражеские войска вместо этого пытаются обойти города и поселки, продвигаясь дальше.

Количество солдат России невероятно большое, ситуация сейчас сложная,

– отметил Отченаш.

Он добавил, что на Покровском направлении враг пытается продвигаться на север.

Напомним, российские войска продвинулись на север от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов, усиливая мотоциклетные штурмы на Лиманском направлении.

Украинские силы успешно отбили масштабную атаку врага вблизи Торского, которая осуществлялась силами 25 мотоциклов.