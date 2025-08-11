Количество солдат России невероятно большое: в ВСУ рассказали об изменении тактики врага
- Российские войска изменили тактику, пытаясь обходить населенные пункты, а не захватывать их.
- Украинские силы успешно отбили масштабную атаку вблизи Торского, используя 25 мотоциклов.
- На Покровском направлении враг пытается продвигаться на север, ситуация сложная из-за большого количества российских солдат.
- Российские войска продвинулись на север от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов, усиливая мотоциклетные штурмы на Лиманском направлении.
Россияне недавно изменили тактику своего наступления. Оккупанты не пытаются захватить населенные пункты, а обойти их.
Об этом рассказал Андрей Отченаш, командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.
Смотрите также Инвестируют в новые танки, а те не доезжают до фронта, – ISW о ситуации с техникой россиян
Как россияне изменили тактику наступления?
Андрей Отченаш сообщил об изменении тактики россиян на фронте. Главная задача врага теперь – не занять населенный пункт. Вражеские войска вместо этого пытаются обойти города и поселки, продвигаясь дальше.
Количество солдат России невероятно большое, ситуация сейчас сложная,
– отметил Отченаш.
Он добавил, что на Покровском направлении враг пытается продвигаться на север.
Напомним, российские войска продвинулись на север от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов, усиливая мотоциклетные штурмы на Лиманском направлении.
Украинские силы успешно отбили масштабную атаку врага вблизи Торского, которая осуществлялась силами 25 мотоциклов.