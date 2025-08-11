Росіяни нещодавно змінили тактику свого наступу. Окупанти не намагаються захопити населені пункти, а обійти їх.

Про це розповів Андрій Отченаш, командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" бригади "Рубіж". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

Як росіяни змінили тактику наступу?

Андрій Отченаш повідомив про зміну тактики росіян на фронті. Головне завдання ворога тепер – не зайняти населений пункт. Ворожі війська натомість намагаються обійти міста та сели, просуваючись далі.

Кількість солдатів Росії неймовірно велика, ситуація наразі складка,

– зазначив Отченаш.

Він додав, що на Покровському напрямку ворог намагається просуватися на північ.

Нагадаємо, російські війська просунулися на північ від Шандриголового та на північний захід від Колодязів, посилюючи мотоциклетні штурми на Лиманському напрямку.

Українські сили успішно відбили масштабну атаку ворога поблизу Торського, яка здійснювалася силами 25 мотоциклів.