Російські війська нещодавно просунулися на північ від Шандриголового та на північний захід від Колодязів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Ворог окупував Затишок на Донеччині, – DeepState

Як росіяни поступно просуваються на фронті?

Аналітики посилаються на геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 9 серпня, які свідчать про просування окупаційних сил на північ від Шандриголового та на північний захід від Колодязів.

Також у звіті згадуються повідомлення російських джерел про нібито захоплення позицій поблизу Зеленої Долини та закріплення в населеному пункті Середнє, розташованому на захід від Зеленої Долини. Проте у ISW зазначають, що наразі не мають незалежного підтвердження цих заяв.

Водночас речник однієї з українських бригад, що діє на Лиманському напрямку, повідомив про успішне відбиття масштабної атаки ворога поблизу Торського. За його словами, штурм здійснювався силами 25 мотоциклів і став найбільшим мотоциклетним нападом, який підрозділ відбив у цьому районі.