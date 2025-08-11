Российские войска недавно продвинулись на север от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как россияне постепенно продвигаются на фронте?

Аналитики ссылаются на геолокационные видеоматериалы, обнародованные 9 августа, которые свидетельствуют о продвижении оккупационных сил к северу от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов.

Также в отчете упоминаются сообщения российских источников о якобы захвате позиций вблизи Зеленой Долины и закреплении в населенном пункте Среднее, расположенном к западу от Зеленой Долины. Однако в ISW отмечают, что пока не имеют независимого подтверждения этих заявлений.

В то же время представитель одной из украинских бригад, действующей на Лиманском направлении, сообщил об успешном отражении масштабной атаки врага вблизи Торского. По его словам, штурм осуществлялся силами 25 мотоциклов и стал крупнейшим мотоциклетным нападением, которое подразделение отразило в этом районе.