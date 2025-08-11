Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне активны на нескольких направлениях, бои продолжаются: обзор карты фронта от ISW

Где продвинулся враг на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту фронта около 23:00 10 августа. По их данным российские захватчики оккупировали один населенный пункт в Донецкой области и продвинулись в направлении еще четырех.

Враг оккупировал Затышок, а также продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дылеевки и в Александро-Калиново,

– говорится в обновлении.

Обратите внимание! Официально Генштаб ВСУ пока не подтвердил оккупацию населенного пункта.

Враг в Затышке (Суворово): смотрите на карте

Ситуация вблизи Белицкого: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Новомаркового: показываем на карте

Ситуация вблизи Дылеевки: смотрите на карте

Враг сует возле Александро-Калиново: смотрите на карте

К слову, по данным обзора ISW, оккупанты продвинулись на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковском, Купянском, Лиманском и Торецком и других.