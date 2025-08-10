Украинские Силы обороны уже второй день подряд проводят контратаки и достигают успехов на Купянском направлении. Они продвинулись на юго-запад от Кондрашовки и Радковки.

В то же время россияне продвинулись на северо-запад и север от Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что известно об успехах Сил обороны вблизи Купянска?

Геолокационные снимки, обнародованные 8 августа, подтверждают, что украинские подразделения отбили ряд атак противника и смогли продвинуться на юго-запад от Кондрашовки, расположенной к северу от Купянска.

Днем ранее в сводке ISW отмечалось, что ВСУ достигли продвижения на юго-запад от Радковки, которая также находится к северу от города.

В то же время аналитики фиксируют и определенные тактические сдвиги со стороны врага – российские войска продвинулись на север и северо-запад от Купянска, продолжая попытки окружения и захвата населенного пункта.

Кроме того, один из российских пропагандистов заявил, что оккупанты якобы установили контроль над железнодорожной станцией, расположенной к северо-востоку от Купянска.