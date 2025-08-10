Українські Сили оборони вже другий день поспіль проводять контратаки та досягають успіхів на Куп’янському напрямку. Вони просунулися на південний захід від Кіндрашівки та Радківки.

Водночас росіяни просунулися на північний захід і північ від Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Масштаби, близькі до Другої світової, – ОСУВ "Дніпро" про ситуацію на Покровському напрямку

Що відомо про успіхи Сил оборони поблизу Куп'янська?

Геолокаційні знімки, оприлюднені 8 серпня, підтверджують, що українські підрозділи відбили низку атак противника та змогли просунутися на південний захід від Кіндрашівки, що розташована на північ від Куп’янська.

Днем раніше у зведенні ISW зазначалося, що ЗСУ досягли просування на південний захід від Радківки, яка також розташований на північ від міста.

Водночас аналітики фіксують і певні тактичні зрушення з боку ворога – російські війська просунулися на північ та північний захід від Куп’янська, продовжуючи спроби оточення та захоплення населеного пункту.

Крім того, один із російських пропагандистів заявив, що окупанти нібито встановили контроль над залізничною станцією, розташованою на північний схід від Куп’янська.