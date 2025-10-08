Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Они обсудили боевую работу службы.

Среди тем были дальнобойные удары по России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Что Малыш доложил Зеленскому?

Малыш доложил Зеленскому о результатах дальнобойных ударов, которые осуществляли СБУ. Большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Россия понесла серьезные потери в комплексах ПВО.

Отдельно отмечу воинов ЦСО "А" СБУ, которые осуществляют активные действия на Покровском направлении. Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что воины СБУ ежедневно уничтожают 100 оккупантов в день на Покровском направлении. В этот расчет не берутся результаты действий других подразделений Сил обороны Украины.

"Всего за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов – по каждому из них имеем соответствующую верификацию", – говорит Зеленский.

С Малюком Зеленский согласовал новые операции СБУ, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала.

Какие удары СБУ проводили по России в последнее время?