Війська Росії отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський отримав доповідь від керівника СБУ Василя Малюка щодо успішних далекобійних ударів по Росії, які зокрема значно послабили її ППО.
- Зеленський відзначив, що російські війська отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну, але щоденні втрати російських військ на Покровському напрямку сягають 100 осіб лише від дій СБУ.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Вони обговорили бойову роботу служби.
Серед тем були у далекобійні удари по Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
Що Малюк доповів Зеленському?
Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів, які здійснювали СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Росія зазнала серйозних втрат у комплексах ППО.
Окремо відзначу воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат,
– підкреслив Зеленський.
Він додав, що воїни СБУ щодня знищують 100 окупантів на день на Покровському напрямку. У цей розрахунок не беруться результати дій інших підрозділів Сил оборони України.
"Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", – каже Зеленський.
З Малюком Зеленський погодив нові операції СБУ, які маю на меті зменшення російського воєнного потенціалу.
Які удари СБУ проводили по Росії останнім часом?
Далекобійні дрони СБУ атакували НПЗ "Орськнафтооргсинтез" в Орську. Він розташований за 1400 кілометрів від України.
Безпілотники СБУ також атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії в ніч на 27 вересня, що підтвердив голова регіону.
Станція тимчасово припинила роботу через пожежу на насосній станції №1