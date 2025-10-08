Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Вони обговорили бойову роботу служби.

Серед тем були у далекобійні удари по Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Дивіться також Сирени від Ростова до Воронежа з Липецьком: дрони привітали Путіна з днем народження

Що Малюк доповів Зеленському?

Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів, які здійснювали СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Росія зазнала серйозних втрат у комплексах ППО.

Окремо відзначу воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що воїни СБУ щодня знищують 100 окупантів на день на Покровському напрямку. У цей розрахунок не беруться результати дій інших підрозділів Сил оборони України.

"Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", – каже Зеленський.

З Малюком Зеленський погодив нові операції СБУ, які маю на меті зменшення російського воєнного потенціалу.

Які удари СБУ проводили по Росії останнім часом?