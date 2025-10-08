Серед тем були у далекобійні удари по Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
Що Малюк доповів Зеленському?
Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів, які здійснювали СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Росія зазнала серйозних втрат у комплексах ППО.
Окремо відзначу воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат,
– підкреслив Зеленський.
Він додав, що воїни СБУ щодня знищують 100 окупантів на день на Покровському напрямку. У цей розрахунок не беруться результати дій інших підрозділів Сил оборони України.
"Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", – каже Зеленський.
З Малюком Зеленський погодив нові операції СБУ, які маю на меті зменшення російського воєнного потенціалу.
Які удари СБУ проводили по Росії останнім часом?
Далекобійні дрони СБУ атакували НПЗ "Орськнафтооргсинтез" в Орську. Він розташований за 1400 кілометрів від України.
Безпілотники СБУ також атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії в ніч на 27 вересня, що підтвердив голова регіону.
Станція тимчасово припинила роботу через пожежу на насосній станції №1