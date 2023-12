"Все (не) закончится к Рождеству"․ Почему мир в огне, а войны становятся длиннее и жестче

В мире сотни замороженных или полузамороженных вооруженных конфликтов, время от времени переходящих в горячую фазу. И если об агрессии России против Украины мы говорим каждый день, то что же происходит в остальном мире? Новые авторитетные исследования свидетельствуют о том, что в 2023 году, в тех или иных фазах, продолжаются 183 региональных и местных конфликта. И только вдумайтесь, это самый высокий показатель за последние три десятилетия.

24 Канал на основе анализа исследовательских центров из Соединенного Королевства, Германии и США подводит итоги 2023 года в контексте конфликтов и войн во всем мире.

"Все закончится к Рождеству" – именно эта искусственная или придуманная ИПСО времен начала XX века стала одним из тех "пророчеств" в истории, над которым еще долго насмехались. Правда, с горьким привкусом. Что интересно, запустили ее почти одновременно в Лондоне, Париже, Берлине, Санкт-Петербурге и других городах Европы после того, как разразилась Первая мировая война в августе 1914 года.

Наивные оптимисты базировали свои прогнозы на недавнем опыте: якобы "Европа не страдала от продолжительных крупных конфликтов после падения Наполеона, столетием раньше". Однако, как известно, ужасная и кровавая бойня, начавшаяся с вторжения Австрии в Сербию, длилась долгие четыре года и унесла около 20 миллионов жизней вплоть до перемирия 1918 года.

Именно этот лозунг кажется нам довольно актуальным в 2023 году, в XXI веке.

Международный институт стратегических исследований (МИСИ) в Лондоне опубликовал последнее издание своего авторитетного ежегодного исследования вооруженных конфликтов , и там, к сожалению, нет никаких положительных пророчеств о мире по праздникам или в следующем году.Исследование рисует мрачную картину роста насилия во многих регионах, а также войн, хронически не поддающихся прекращению. В исследовании, касающемся региональных конфликтов, а не противостояния между Китаем, Россией, США и их союзниками, зафиксировано 183 конфликта по состоянию на 2023 год, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Хотя миру вроде бы и не грозит большая мировая война, как в 1914 – 1918 и 1939 – 1945 годах, напряжение растет прежде всего в отношениях между США и Китаем как двумя глобальными игроками.



Конфликты в 2023 году / по ссылке можно поскролить временные границы, а также количество беженцев, пострадавших от войн

Одной из главных причин, почему Европа вступила в войну в 1914 году, является то, что ни один из крупных игроков не был настолько напуган, насколько должен быть, войной, как самой большой человеческой катастрофой. После столетия, в течение которого континент пережил несколько войн, слишком многие государственные деятели рассматривали войну как приемлемый для использования инструмент политики, что оказалось катастрофической ошибкой,

– написал известный британский историк, писатель и журналист Макс Гастингс в своей колонке для Bloomberg.

Российский диктатор Путин разделяет обманчивую идею, описанную Гастингсом. Его агрессия против Грузии в 2008 году, оккупация Крыма в 2014 году, а в 2022 году полномасштабное вторжение на материковую Украину свидетельствуют о ложном восприятии рисков межгосударственного насилия.

Более того, он становится все более уверенным и наглым на фоне того, как американская и европейская поддержка Украины начинает ослабевать. Диктатор сейчас искренне убежден и верит в то, что он и его народ сильнее Запада, который "якобы приходит в упадок".

Исследователи МИСИ уверены, что любая перспектива урегулирования конфликта должна зависеть от получения Киевом "гарантий безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины от внешней агрессии".

Вторжение Путина в Украину все же отличается от большинства конфликтов в мире. Это прямая попытка одного государства завоевать другое и силой украсть его территорию.

Большинство же современных вооруженных конфликтов сложнее понять. Обычно это гражданские войны, хотя многие из них связаны с иностранным вмешательством. Они в основном происходят в бедных странах и вызывают миллионы смертей, сколько именно даже трудно подсчитать. Гораздо больше людей погибают от голода или болезней, вызванных войной, чем от пуль и осколков.

Пока внимание сосредоточено на соперничестве крупных государств между США и Китаем, конфликты во всем остальном мире обостряются. За последнее десятилетие количество людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось, достигнув примерно 100 миллионов.



Число беженцев в мире постоянно растет / инфографика The Economist

Стоит отметить, что пограничные столкновения происходят по всему миру, из которых попытка России захватить Украину все же наиболее разрушительна.

Однако настоящая война в 2024 году маловероятна, а сохранение статус-кво выгодно всем заинтересованным сторонам.

Китай пока не интересует война на уничтожение (если она не будет короткой и молниеносной). Но, похоже, у Пекина пока недостаточно средств и сил, чтобы совершить именно такую операцию. Товарищ Си должен подготовить экономику к войне, уменьшить зависимость от Запада – как технологическую, так и экономическую, чтобы уменьшить влияние вероятных санкций.



Несмотря на все, Тайвань усиливает свою военную подготовку / фото Daniel Ceng / AP

Похоже, что вероятно антитеррористический рейд Израиля на Западном берегу реки Иордан и расширение театра войны может стать последней каплей для большого конфликта на Ближнем Востоке. Взрыв может произойти как во время войны, так и из-за ее результатов, которые могут устроить или нет ту или иную сторону.

С конфликтом между Израилем и ХАМАС связано и противостояние в Красном море, где проходит один из самых важных торговых путей между Европой и Азией.

Атаки хуситов на международные торговые суда в Красном море и "Ворота скорби" (как еще называют Баб-эль-Мандебский пролив) между Азией и Африкой, могут серьезно ударить по мировой торговле и поднять цены на нефть и другие ресурсы. Но и могут навредить России. Ведь Суэцкий канал является основной транспортной артерией для российской нефти, ныне активно закупаемой Индией. Но готовы ли в Кремле потерпеть? Похоже, что да.



Баб-эль-Мандебский пролив на карте / Инфографика Al Jazeera

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, захватив регион Нагорного Карабаха, таким образом спровоцировав бегство более 100 000 армянских беженцев.

Пока Азербайджан и его старший брат Турция размышляют над новой аннексией, Армения получает немало военной техники от давнего союзника – Франции. А также закупает оружие у Индии, параллельно развивая отношения с США и ЕС, потому что не верит в помощь со стороны России, которая уже и так много раз "бросала" Армению на произвол судьбы.

В то же время обе страны активно вооружаются. В закупках военной техники эти страны полагаются на старых союзников: Марокко на Америку, а Алжир на Россию.

