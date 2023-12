"Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

У світі сотні заморожених чи напівзаморожених збройних конфліктів, які час від часу переходять у гарячу фазу. І якщо про агресію Росії проти України ми говоримо щодня, то що ж відбувається у решті світу? Нові авторитетні дослідження свідчать про те, що в 2023 році, в тих чи інших фазах, тривають 183 регіональні та місцеві конфлікти. І лише вдумайтеся, це є найвищим показником за останні три десятиліття.

24 Канал на основі аналізу дослідницьких центрів зі Сполученого Королівства, Німеччини та США підбиває підсумки 2023 року в контексті конфліктів і війн у всьому світі.

Цікаво Нова "вісь зла" – Москва – Тегеран – Пекін: як союз США та Європи врятує від великої війни

"Все закінчиться до Різдва" – саме ця штучна чи вигадана ІПСО часів початку XX століття стала одним із тих "пророцтв" в історії, над яким ще довго глузували. Щоправда з гірким присмаком. Що цікаво, запустили її майже одночасно в Лондоні, Парижі, Берліні, Санкт-Петербурзі та інших містах Європи, після того, коли вибухнула Перша світова війна в серпні 1914 року.

Наївні оптимісти базували свої прогнози на нещодавньому досвіді: нібито "Європа не страждала від тривалих великих конфліктів після падіння Наполеона, століттям раніше". Проте, як відомо, жахлива й кривава бійня, що розпочалася із вторгнення Австрії в Сербію, тривала довгі чотири роки і забрала близько 20 мільйонів життів аж до перемир'я 1918 року.

Саме цей лозунг видається нам доволі актуальним в 2023 році, в XXI столітті.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (МІСД) у Лондоні опублікував останнє видання свого авторитетного щорічного дослідження збройних конфліктів , і там, на жаль, нема жодних позитивних пророцтв про мир на свята чи в наступному році.Дослідження малює похмуру картину зростання насильства в багатьох регіонах, а також війн, що хронічно не піддаються припиненню. У дослідженні, що стосується регіональних конфліктів, а не протистояння між Китаєм, Росією, США та їхніми союзниками, зафіксовано 183 конфлікти станом на 2023 рік, що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Хоча світові нібито й не загрожує велика світова війна, як у 1914 – 1918 та 1939 – 1945 роках, напруга зростає, насамперед у відносинах між США та Китаєм, як двома глобальними гравцями.



Конфлікти в 2023 році / за посиланням можна поскролити часові межі, а також кількість біженців, які постраждали від війн

Однією з головних причин, чому Європа вступила у війну в 1914 році, є те, що жоден із великих гравців не був настільки наляканий, наскільки мав би бути, війною, як найвищою людською катастрофою. Після століття, протягом якого континент пережив кілька воєн, занадто багато державних діячів розглядали війну як прийнятний для використання інструмент політики, що виявилося катастрофічною помилкою,

– написав відомий британський історик, письменник та журналіст Макс Гастінгс у своїй колонці для Bloomberg.

Російський диктатор Путін поділяє оманливу ідею, яку описав Гастінгс. Його агресія проти Грузії в 2008 році, окупація Криму в 2014, а в 2022 повномасштабне вторгнення в материкову Україну свідчать про хибне сприйняття ризиків міждержавного насильства.

Ба більше, він стає все впевненішим і нахабнішим на тлі того, як американська і європейська підтримка України починає слабшати. Диктатор зараз щиро переконаний і вірить у те, що він і його народ сильніші за Захід, який "нібито занепадає".

Дослідники МІСД переконані, що будь-яка перспектива врегулювання конфлікту повинна залежати від отримання Києвом "гарантій безпеки, що забезпечать майбутню територіальну цілісність України від зовнішньої агресії".

Вторгнення Путіна в Україну все таки відрізняється від більшості конфліктів у світі. Це пряма спроба однієї держави завоювати іншу та силою вкрасти її територію.

Натомість більшість сучасних збройних конфліктів складніше зрозуміти. Зазвичай це громадянські війни, хоча чимло з них пов'язані з іноземним втручанням. Вони здебільшого відбуваються в бідних країнах і спричиняють мільйони смертей, скільки саме навіть важко підрахувати. Набагато більше людей гине від голоду чи хвороб, спричинених війною, ніж від куль та осколків.

Поки увага зосереджена на суперництві великих держав між США та Китаєм, конфлікти в решті світу загострюються. За останнє десятиліття кількість людей, які були змушені покинути свої домівки, подвоїлася, досягнувши приблизно 100 мільйонів.



Кількість біженців у світі невпинно зростає / інфографіка The Economist

Варто відзначити, що прикордонні зіткнення відбуваються по всьому світу, з яких спроба Росії захопити Україну є все ж найбільш руйнівною.

Однак справжня війна у 2024 році є малоймовірною, а збереження наразі статус-кво є вигідним усім зацікавленим сторонам.

Китай поки не цікавить війна на знищення (якщо вона не буде короткою й блискавичноюю). Та, схоже, в Пекіна поки не достатньо засобів і сил, щоб здійснити саме таку операцію. Товариш Сі ще мусить підготувати економіку до війни, зменшити залежність від Заходу – як технологічну, так і економічну, щоб зменшити вплив імовірних санкцій.



Попри все, Тайвань посилює свою військову підготовку / фото Daniel Ceng / AP

Схоже, що ймовірно антитерористичний рейд Ізраїлю на Західному березі річки Йордан та розширення театру війни, може стати останньою краплею для великого конфлікту на Близькому Сході. Вибух може статися як під час війни, так і через її результати, які можуть влаштувати, або ж ні ту чи іншу сторону.

З конфліктом між Ізраїлем та ХАМАС пов'язане й протистояння в Червоному морі, де проходить один із найважливіших торгових шляхів між Європою та Азією.

Про це детальніше читайте тут Хто такі хусити, чому заблокували Червоне море та як це впливає на Росію та світову торгівлю

Атаки хуситів на міжнародні торгові судна в Червоному морі та "Браму скорботи" (як ще називають Баб-ель-Мандебську протоку) між Азією та Африкою, можуть серйозно вдарити по світовій торгівлі та підняти ціни на нафту та інші ресурси. Але й можуть зашкодити Росії. Адже Суецький канал є основною транспортною артерією для російської нафти, яку нині активно закуповує Індія. Та чи готові в Кремлі потерпіти? Схоже, що так.



Баб-ель-Мандебська протока на мапі / Інфографіка Al Jazeera

Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, захопивши регіон Нагірного Карабаху, таким чином спровокувавши втечу понад 100 000 вірменських біженців.

Поки Азербайджан та його старший брат "Туреччина" роздумують над новою анексією, Вірменія отримує чимало військової техніки від давнього союзника – Франції. А також закуповує зброю в Індії, паралельно розбудовуючи відносини зі США та ЄС, бо не вірить у допомогу з боку Росії, яка вже так багато разів "кидала" Вірменію напризволяще.

Водночас обидві країни активно озброюються. В закупівлях військової техніки ці держави покладаються на давніх союзників: Марокко на Америку, а Алжир на Росію.

You will find more infographics at