КНДР перебросила в Россию 10 тысяч военных, – разведка Южной Кореи

Около 10 тысяч военных из Северной Кореи сейчас находятся вблизи российско-украинской границы, где они выполняют охранные задачи. Более тысячи из них разминирует приграничные районы.

Еще 5 тысяч северокорейцев будут привлечены к восстановлению инфраструктуры на оккупированных территориях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Chosun Daily.

Что известно о северокорейских военных в России?

По оценкам разведки Южной Кореи, среди этих 10 тысяч военных более 1000 составляют инженеры, которые привлечены к работам по разминированию приграничных территорий. Кроме того, еще около 5 тысяч граждан КНДР с сентября прибыли в Россию для участия в восстановлении инфраструктуры на временно оккупированных украинских землях.

Разведка также отмечает, что северокорейские власти активно пропагандируют "героизм" своих военных, отправленных в Россию. Ким Чен Ын пытается представить эту миссию как историческое достижение, используя ее для создания нового нарратива "победы" – подобного культу событий 1950-х годов. По имеющейся информации, в Пхеньяне уже начата подготовка к открытию двух музеев, посвященных этой теме.

