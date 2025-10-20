Мол, оккупанты опасаются, что Украина использует паузу в боевых действиях для подготовки к наступлению. Об этом президент сказал на встрече с журналистами по итогам визита в США, передает 24 Канал.

При каких условиях прекращение огня должно сработать?

Владимир Зеленский отметил, что Украине нет смысла нарушать перемирие, если она получит гарантии безопасности и будет реальное завершение войны.

Политик привел пример с Южной и Северной Кореями. Между странами не существует финального мирного соглашения. Первая получила гарантии безопасности США и развилась в крутую страну.

Президент объяснил, что если будет достигнуто фундаментальное соглашение, которое пройдет долгий путь согласований, то никто не станет нарушать его условия – это было бы бессмысленно. Если же пока нет мирного соглашения, но есть прекращение огня и надежные гарантии, что Путин не возобновит наступление, то нет смысла это нарушать.

"Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры", – подчеркнул Зеленскийю

Что известно об идее прекращения огня в Украине?