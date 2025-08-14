Неизвестные БпЛА нанесли массированный удар по Волгограду в ночь на 14 августа. Целью дронов стал местный НПЗ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об атаке БпЛА на Волгоград?

Неспокойной выдалась для россиян в Волгограде ночь на 14 августа. Город оказался под массированной атакой БпЛА.

РосСМИ сообщают, что целью беспилотников стал местный НПЗ. Предварительно, есть несколько попаданий. В сети активно публикуются кадры из Волгограда на которых можно увидеть сильный пожар. Над городом также можно заметить огромный столб дыма.

В Волгограде пожар после атаки БпЛА: смотрите видео

Заметим, что пожар в Волгограде можно увидеть за десятки километров. Местные сообщают, что взрывы начали раздаваться около 02:30. Наиболее громко было в Красноармейском районе.

В общем сообщают о 5 – 7 "хлопков" в Волгограде и возгорание в одном из районов города якобы в результате падения обломков БпЛА.

Пожар в Волгограде / Фото из соцсетей

Кроме того, в аэропорту Волгограда введен план "Ковер", что остановило прием и отправку рейсов. По данным росСМИ, на момент введения ограничений, задерживается рейс авиакомпании NordWind из Сочи в Калининград.

Также местные жители сообщают о серьезных проблемах в работе сетевых инфраструктур. Значительная часть функционала мобильного телефона оказалась недоступной, при этом у разных мобильных операторов, связь ловит с переменным успехом.

Наиболее ярко эта проблема заметна в крайних районах севера и юга, а также в центре Волгограда.

Заметим, что пока местные власти не предоставили никаких комментариев относительно атаки БпЛА на Волгоград.

Напомним, накануне дроны атаковали Брянскую область России. Беспилотники нанесли успешный удар по нефтеперекачивающей станции ЛПДС "Унеча" – ключевому объекту инфраструктуры нефтепровода "Дружба".