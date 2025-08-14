Невідомі БпЛА завдали масованого удару по Волгограду у ніч проти 14 серпня. Ціллю дронів став місцевий НПЗ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про атаку БпЛА на Волгоград?

Неспокійною видалася для росіян у Волгограді ніч проти 14 серпня. Місто опинилося під масованою атакою БпЛА.

РосЗМІ повідомляють, що ціллю безпілотників став місцевий НПЗ. Попередньо, є кілька влучань. В мережі активно публікуються кадри з Волгограда, на яких можна побачити сильну пожежу. Над містом також можна помітити величезний стовп диму.

У Волгограді пожежа після атаки БпЛА: дивіться відео

Зауважимо, що пожежу у Волгограді можна побачити за десятки кілометрів. Місцеві повідомляють, що вибухи почали лунати близько 02:30. Найбільш гучно було в Червоноармійському районі.

Загалом повідомляють про 5 – 7 "хлопків" у Волгограді та загоряння в одному з районів міста нібито внаслідок падіння уламків БпЛА.

Пожежа у Волгограді / Фото із соцмереж

Крім того, в аеропорту Волгограда введено план "Килим", що зупинило прийом і відправку рейсів. За даними росЗМІ, на момент введення обмежень, затримується рейс авіакомпанії NordWindі з Сочі до Калінінграда.

Також місце жителі повідомляють про серйозні проблеми в роботі мережевих інфраструктур. Значна частина функціоналу мобільного телефону виявилася недоступною, при цьому у різних мобільних операторів, зв'язок ловить з перемінним успіхом.

Найбільш яскраво ця проблема помітна в крайніх районах півночі та півдня, а також в центрі Волгограда.

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров усе ж підтвердив масовану атаку. Традиційно для російських чиновників він заявив, що начебто усе збили.

Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно розпочали пожежогасіння. За попередніми даними, постраждалих немає,

– додав він.

Нагадаємо, напередодні дрони атакували Брянську область Росії. Безпілотники завдали успішного удару по нафтоперекачувальній станції ЛВДС "Унеча" – ключовому об'єкту інфраструктури нафтопроводу "Дружба".