На Волыни полицейский продавал и употреблял наркотики: вещества нашли даже на работе

В Волынской области разоблачили полицейского, который продавал наркотики в Луцке и Луцком районе. Запрещенные вещества нашли даже у него на работе.

Следствие выяснило, что один из начальников подразделения районного управления полиции продавал каннабис и амфетамин. В схеме участвовали еще 2 жителя Луцка.

Кстати На Львовщине задержали вооруженного 44-летнего наркоторговца

Помимо продажи, мужчина и сам употреблял наркотики. Это подтвердила экспертиза.

Поймали "на горячем"

Злоумышленников в Луцке задержали именно тогда, когда они продавали наркотики. После этого правоохранители пришли с обысками домой и на работу к задержанным.

Даже на рабочем месте нашли каннабис и "амфетамин". Кроме того, там были средства для их употребления, выращивания, взвешивания и расфасовки.



Задержание правоохранителя / Фото СБУ

Что грозит мужчинам

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков с целью сбыта. Им грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Мужчинам уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.



Найдены наркотики / Фото СБУ