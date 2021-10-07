На Волині поліцейський продавав та вживав наркотики: речовини знайшли навіть на роботі
Джерело:СБУ у Волинській області
У Волинській області викрили поліцейського, який продавав наркотики в Луцьку та Луцькому районі. Заборонені речовини знайшли навіть в нього на роботі.
Слідство з'ясувало, що один із начальників підрозділу районного управління поліції продавав канабіс та амфетамін. У схемі брали участь ще 2 жителі Луцька.
До речі На Львівщині затримали озброєного 44-річного наркоторговця
Крім продажу, чоловік й сам вживав наркотики. Це підтвердила експертиза.
Спіймали "на гарячому"
Зловмисників в Луцьку затримали саме тоді, коли вони продавали наркотики. Після цього правоохоронці прийшли з обшуками додому та на роботу до затриманих.
Навіть на робочому місці знайшли канабіс та "амфетамін". Крім того, там були засоби для їх вживання, вирощування, зважування та розфасування.
Затримання правоохоронця / Фото СБУ
Що загрожує чоловікам
Фігурантам повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту. Їм загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Чоловікам вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Знайдені наркотики / Фото СБУ