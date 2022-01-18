Волынянин палкой убил жену, а на суде сказал, что это был массаж

В поселке Ратное, в Волынской области, мужчина до смерти избил жену палкой. На суде он рассказал, что делал женщине массаж, а не избивал.

Такая информация указана в приговоре Ратновского районного суда Волынской области. Убийство произошло в ночь на 27 апреля 2020 года.

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Мужчина заявил, что делал массаж

Подозреваемый на суде свою вину отрицал. Он отметил, что перед трагедией вернулся домой с рыбалки. Жены дома не было, поэтому он ей позвонил. Из разговора он понял, что женщина была якобы нетрезвая, да еще и с другим мужчиной.

Когда она вернулась, то ей якобы стало плохо. После этого подозреваемый принес ей воды, женщина уснула.

На следующий день она проснулась и говорила, что плохо себя чувствует. Тогда, по словам подозреваемого, он взял массажер и сделал потерпевшей массаж и даже дал лекарство. Дальше ей стало еще хуже, мужчина якобы вызвал медиков, однако женщина умерла.

Свидетели сообщили, что женщина боялась своего мужа

Показания свидетелей категорически противоречили словам подозреваемого. Они сообщили, что покойная часто жаловалась на своего мужа, который злоупотреблял алкоголем и был ревнивым.

Они сообщили, что мужчина избивал женщину, а потому она хотела расстаться с ним. Знакомая покойной рассказала, что ее подруга боялась, что может не пережить Пасху из-за избиений и угроз убить ее.

Один из свидетелей отметил, что он был с женщиной перед ее смертью. Она жаловалась, что муж бьет ее. После разговора и употребления алкоголя женщина вернулась домой. Однако, заверил знакомый покойной, пьяной она точно не была.

Смерть наступила в результате травматического шока

Камеры наблюдения и выводы экспертов подтвердили слова свидетелей. Мужчина 60 раз ударил палкой женщину, а затем копал ногами. Она пыталась защититься. Однако умерла в результате травматического шока.

Мужчину отправили за решетку

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Кроме того, он должен оплатить 6 905 гривен процессуальных расходов.

Однако это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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