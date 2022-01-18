Волинянин палицею вбив дружину, а на суді сказав, що це був масаж

У селищі Ратне, що у Волинській області, чоловік до смерті побив дружину палицею. На суді він розповів, що робив жінці масаж, а не лупцював.

Така інформація зазначена у вироку Ратнівського районного суду Волинської області. Вбивство трапилося у ніч на 27 квітня 2020 року.

Читайте також На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину і перерізав собі горло

Чоловік заявив, що робив масаж

Підозрюваний на суді свою провину заперечив. Він зазначив, що перед трагедією повернувся додому з рибалки. Дружини вдома не було, тому він їй зателефонував. З розмови він зрозумів, що жінка була начебто нетвереза та ще й з іншим чоловіком.

Коли вона повернулась, то їй нібито стало зле. Після цього підозрюваний приніс їй води, жінка заснула.

Наступного дня вона прокинулась та говорила, що погано почувається. Тоді, за словами підозрюваного, він взяв масажер і зробив потерпілій масаж і навіть дав ліки. Далі їй стало ще гірше, чоловік буцімто викликав медиків, проте жінка померла.

Свідки повідомили, що жінка боялася свого чоловіка

Покази свідків категорично суперечили словам підозрюваного. Вони повідомили, що покійна часто скаржилась на свого чоловіка, який зловживав алкоголем та був ревнивим.

Вони повідомили, що чоловік бив жінку, а тому вона хотіла розлучитись з ним. Знайома покійної розповіла, що її подруга боялася, що може не пережити Великдень через побиття та погризи вбити її.

Один зі свідків зазначив, що він був з жінкою перед її смертю. Вона скаржилася, що чоловік б'є її. Після розмови та вживання алкоголю жінка повернулася додому. Однак, запевнив знайомий покійної, п'яною вона точно не була.

Смерть настала внаслідок травматичного шоку

Камери спостереження і висновки експертів підтвердили слова свідків. Чоловік 60 разів вдарив палицею жінку, а потім копав ногами. Вона намагалася захиститися. Однак померла внаслідок травматичного шоку.

Чоловіка підправили за ґрати

Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до 9 років позбавлення волі. Крім того, він має сплатити 6 905 гривень процесуальних витрат.

Однак це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

До теми – на Київщині чоловік до смерті побив вагітну співмешканку: відео