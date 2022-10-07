Восьмой пакет санкций ЕС снова разочаровал мягкостью: что с ним не так

Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против России. Литва уже раскритиковала его как слишком слабый.

Безусловно, любые санкции – это позитив. Однако уже второй пакет не оправдывает наши надежды. Об этом 24 каналу сказал эксперт по международной политике Александр Краев.

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Любые санкции, так или иначе ограничивающие потенциал россиян на воплощение своей захватнической политики – это хорошо. Однако, действительно, второй пакет санкций, который мы ждем, должен быть финальным, должен быть уничтожительным для России – мы не видим этого уничтожения,

– подчеркнул Краев.

Разочарование и слабость

Еще с 7 пакета санкций мы надеялись, что все "дыры", которые в принципе россияне до сих пор используют для обхода этих санкций, будут закрыты. Этого, к сожалению, не произошло.

По словам эксперта по международной политике, инициаторы 8 пакета – страны Балтии, Польша, Ирландия – акцентировали на том, что он точно должен закрыть очень много вопросов. Прежде говорилось об энергоресурсах и банках. И опять же этого не произошло.

Проблемы нового пакета санкций:

он не полностью изолировал российскую банковскую систему от интернациональных расчетов;

он не все европейские страны заставил закрыть для России собственные энергетические рынки;

он не заблокировал российскую информационную войну, а и дальше позволяет работать российским пропагандистам.

Мы не говорим о RT или "Спутник", потому что по сравнению с профессиональными пропагандистами – это игрушки. На самом деле они все еще активны. Риторика Маска и очень многих других политиков и лидеров мнений четко демонстрирует, что это тоже необходимо включить.

Просто складывается впечатление, что каждый последующий пакет он действительно скорее носит если не косметический, то очень медленный характер воплощения,

– считает Краев.

На самом деле, добавляет он, инициативы были гораздо выше. Вопрос был в том, чтобы закрыть россиянам лазейки, с помощью которых они обходят санкции. "Чтобы не дать россиянам возможности оклеветать, как-то продолжать адекватные отношения с западными странами, с Евросоюзом", – объясняет международник.

На качество 8-го пакета санкций повлияла особая позиция Венгрии, нерешительность Олафа Шольца – не конкретно ФРГ, ведь позиция Бундестага и многих министерств абсолютно адекватна, отмечает Краев, и пассивная позиция многих стран Западной и Южной Европы.

"Этот пакет вынужден был стиснуться, уменьшиться к какому-нибудь общему знаменателю", – заметил эксперт по международной политике.

Что сдерживает страны Европы

Если еще три месяца назад мы могли говорить о желании вернуться к нормальности и сохранить лицо Путину, объясняет Краев, то сейчас очевидно, что этого не произойдет. Так, подрыв северных потоков, проблемы со снабжением по другим имеющимся источникам энергии – все это указало на то, что нормальных отношений с Россией уже не будет.

"Все. Баста. Точка. Единственные, кто до сих пор в это верят – это венгры, но там позиция может измениться в соответствии с позицией Брюсселя", – подчеркнул он.

Россия сменила тактику

Сегодня мы увидели переход на совсем другую тактику со стороны россиян – прямого и очень опасного ядерного шантажа.

И мы с вами, и американцы, и британцы – все понимают, что такой ядерный шантаж – это в сущности все, это "судный день" для всего мира. Он не может быть воплощен просто потому, что его воплощение означает конец для всего – тогда в чем логика его воплощения? К сожалению, на некоторых европейских политиков и лидеров мнений он продолжает действовать,

– отметил Александр Краев.

Следовательно, осторожность некоторых стран вызвана нежеланием провоцировать этот апокалиптический сценарий. "Европейцы исходят из правильного вывода, но начинают с неправильных аргументов", – отмечает эксперт-международник. Никто не хочет судного дня – это правильный вывод. Но "давайте не провоцировать Россию и тогда его не будет" – это неправильный аргумент.

"Апокалипсиса нужно не допустить – остановив Россию, а не уступив перед ней", – убежден Александр Краев.

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Эксперт по международной политике сказал, что 7 пакет санкций должен был закрыть все вопросы предыдущих 6 пакетов. Так, у нас больше не было бы проблем с тем, что российские банки, олигархи и фирмы продолжают работать с цивилизованными странами.

И мне казалось, что это тот момент, который в принципе должен решить, как дальше будут функционировать европейская экономика, на какие новые рельсы она станет, и, наконец, мы получим адекватный мир без России, мы получим экономику без России. Но последние два пакета мы все еще ждем того "спасительного" пакета, который закроет все эти возможности, а они никак не закрываются, к сожалению,

– резюмировал Александр Краев.

Критика со стороны Литвы

5 октября послы Евросоюза одобрили восьмой пакет санкций против России. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что время сильных санкционных пакетов уже прошло.

По его словам, при просмотре нового санкционного пакета иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций. Но даже с таким пакетом есть дальнейшая изоляция России и дискуссия по поводу лиц, которые не смогут ездить в Евросоюз.

"Слабо, но мы двигаемся вперед", – подчеркнул министр.

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