Путину может понравиться роль жертвы, – политтехнолог об опасных тенденциях восприятия России

Россия сейчас выставляется в мире как жертва в результате теракта в подмосковном ТЦ. Так, например, перед началом матчей чтят память жертв теракта минутой молчания. Зато молчат о ежедневных обстрелах и погибших в результате атак россиян по Украине.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Владимиру Путину может понравиться такая роль. У диктатора нет границ жестокости. Отметим, что стрельба в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла вечером 22 марта.

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"Ему может очень понравиться роль России – жертвы. Там уже те, кто сочувствуют, выстроились в очередь", – сказал политтехнолог.

Поэтому можно сказать, что это плохая новость для россиян. По мнению Тизенгаузена, Путин не сможет бесконечно устраивать в России теракты. В то же время он сбил повестку о поставках оружия Украине перед голосованием в США.

Наша основная задача – давить. Я думаю, что быстро забудут. В очередной раз он ударит по Украине – мы снова в фокусе,

– отметил политтехнолог.

Теракт в "Крокусе": главное