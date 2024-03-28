Путіну може сподобатися роль жертви, – політтехнолог про небезпечні тенденції сприйняття Росії

Росія нині виставляється у світі як жертва унаслідок теракту у підмосковному ТЦ. Так, наприклад, перед початком матчів вшановують пам'ять жертв теракту хвилиною мовчання. Натомість мовчать про щоденні обстріли та загиблих унаслідок атак росіян по Україні.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Владіміру Путіну може сподобатися така роль. У диктатора немає меж жорстокості. Зазначимо, що стрілянина у ТЦ "Крокус Сіті Хол" сталася ввечері 22 березня.

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"Йому може дуже сподобатися роль Росії – жертви. Там уже ті, хто співчувають, вишикувалися в чергу", – сказав політтехнолог.

Тож можна сказати, що це погана новина для росіян. На думку Тизенгаузена, Путін не зможе нескінченно влаштовувати в Росії теракти. Водночас він збив повістку щодо постачання зброї Україні перед голосуванням у США.

Наше основне завдання – тиснути. Я думаю, що швидко забудуть. Вкотре він вдарить по Україні – ми знову у фокусі,

– зауважив політтехнолог.

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