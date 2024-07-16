Как планируют восстанавливать "Охматдет" в Киеве: сколько средств уже собрали и кто помогает

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8 июля россияне цинично попали ракетой Х-101 по "Охматдету", детской больнице в центре Киева. В заведении в то время находились сотни людей. От российской атаки пострадали десятки людей, двое погибли – врач и родственник одного из пациентов. Почти полностью уничтожен один из корпусов, другие – повреждены.

"Охматдет" – самая большая детская больница Украины. Она не уступает европейским лечебным учреждениям, а в 2020 году открыл двери новый многоэтажный корпус. После атаки это все нужно будет восстанавливать.

Больница уже собрала около 800 миллионов гривен от благотворителей. В свою очередь в Минздраве подготовили план восстановления "Охматдета". Как будут восстанавливать известную детскую больницу – читайте в материале 24 Канала.

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Будущий "Охматдет" начал свою историю еще в 1894 году, когда на средства предпринимателя и мецената Николая Терещенко в Киеве была построена и открыта Киевская бесплатная больница цесаревича Николая для "чернорабочих и неимущих людей".Сейчас в одном из старейших корпусов расположена администрация больницы. В 1929 в Киеве организовали Институт охраны материнства и детства, на базе которого стала действовать больница. Ее название и является сокращением от названия института. С 1960-х по 1980-е годы в больнице построили новые корпуса, последний большой новый корпус открыл двери в 2017 – 2020 годах.



Амбулатория больницы для "чернорабочих", сейчас администрация "Охматдета" / Фото из архива Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В. Г. Заболотного

Сколько собрано средств на восстановление "Охматдета"

10 июля, на третий день после атаки, премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с главой Минздрава Виктором Ляшко осмотрели поврежденные корпуса "Охматдета" и анонсировали восстановление больницы.

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В результате прямого ракетного попадания по "Охматдету" разрушен корпус токсикологии, повреждены пять корпусов, в частности хирургический. Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Вскоре после обстрела восстановили свет, водоснабжение и вентиляцию помещений. На первоочередные работы по восстановлению правительство выделило 100 миллионов гривен, и еще 300 миллионов гривен готово выделить в случае необходимости.

Также через платформу United24 было собрано 250 миллионов гривен, еще 132 миллиона гривен – на благотворительный счет больницы, 280 миллионов гривен – пожертвования в благотворительный фонд "Охматдет". 1 миллион евро выделило правительство Литвы, говорится в сообщении Кабмина.



Руины одного из корпусов / Фото Антона Яковлева

Всего на восстановление больницы от благотворителей поступило около 800 миллионов гривен, сообщил на брифинге глава Минздрава.

В начале следующей недели "Охматдет" выберет строительную компанию, которая будет реализовывать строительные работы по ликвидации последствий ракетной атаки,

– заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в пятницу.

По словам Ляшко, больница и Минздрав уже начинают разрабатывать техническое задание для проектирования нового корпуса, который построят на месте уничтоженного россиянами.

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По предварительным оценкам Минздрава, "Охматдет" нуждается в замене оборудования на сумму около 360 – 400 миллионов гривен. Уже продолжаются восстановительные работы внутри помещений, подготовка к остеклению и восстановлению фасада, разработан план перевода указанных отделений.

В больнице сформировали перечень медицинского оборудования, которое нужно для восстановления предоставления необходимых медицинских услуг. Компании-производители уже присылают запросы о поставках оборудования, поделился министр. Какое именно оборудование нужно, определит "Охматдет".

В списке приоритетного оборудования – более 55 номенклатурных позиций (всего 242 единицы оборудования) ориентировочной стоимостью 400 миллионов гривен. Мы получаем много предложений от производителей и благотворителей по его поставке, поэтому совместно с "Охматдет" будем координировать этот процесс для большей эффективности и четкого соответствия потребностям больницы. Оборудование будет доставлено в детскую больницу с завершением работ по восстановлению новейшего корпуса,

– рассказал Виктор Ляшко.

Что будут восстанавливать в "Охматдете"

Как сообщил гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир, от обстрела пострадали все корпуса больницы, но степень повреждения разная. На этой неделе в больнице должны завершить составление первого дефектного акта о повреждениях нового корпуса. Там планируют в первую очередь восстановить оказание медицинской помощи. Речь идет об операционных блоках, отделениях интенсивной терапии и детской онкологии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии.

Основные отделения "Охматдета" смогут возобновить работу за один – два месяца, заявил Жовнир в эфире телемарафона 15 июля. Полностью больница может восстановиться за срок не менее чем полгода.

Я очень надеюсь, что, конечно, не в таком режиме, как мы работали раньше, но "Охматдет" сможет возобновить работу уже через месяц-два, то есть восстановят работу основные отделения, которые оказывали медицинскую помощь до этой атаки. Полное восстановление продлится минимум полгода,

– сказал гендиректор больницы.

"Охматдет" уже возобновил "острый диализ", но для восстановления диализа нужно оборудование, объяснил руководитель учреждения.



Новый корпус "Охматдета" после обстрела 8 июля / Фото Oles Kromplias / Global Images Ukraine via Getty Images



Новый корпус "Охматдета", вторую очередь которого открыл президент Зеленский в 2020 году, начал строиться в 2011-м году. В здании открыли шесть новых отделений. Строительство, которое началось еще во времена Януковича, подорожало в несколько раз на протяжении лет, и сопровождалось блокировкой счетов подрядчиков.По словам главы Минздрава, здание можно будет восстановить в течение двух – трех месяцев.

Уже после выбора подрядчика больница сообщит о дате начала строительных работ и их продолжительности. На момент публикации в пресс-службе Минздрава 24 Каналу не сообщили, когда именно будет выбрана строительная компания.



Инфографика Минздрава

Убытки от разрушения исторических корпусов на территории больницы должен оценить Минкульт. После оценки можно будет начинать проектирование нового здания. По словам министра Виктора Ляшко, старый хирургический корпус, скорее всего, будет снесен, а вместо двух разрушенных корпусов построят один современный.



Разрушенный обстрелом корпус / Фото Антона Яковлева

Мы с командой "Охматдет" начали работать над медицинским заданием, для того чтобы передать его проектантам и начать проектировать на этой территории новый корпус, который станет дополнением к этому новому тоже разрушенному корпусу и закроет все вопросы по медицинской помощи, которая предоставлялась в этих двух зданиях,

– отметил глава Минздрава.

Участие Польши и других стран

К восстановлению "Охматдета" непосредственно присоединятся еще несколько стран. Маршалок Сейма Польши Шимон Головня на брифинге в Варшаве заявил о том, что Польша вместе со странами Балтии, Канадой и Люксембургом планируют присоединиться к восстановлению детской больницы.

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Как отметил глава нижней палаты польского парламента, во время визита в Вашингтон на саммит НАТО на уровне глав парламентов обсуждался также вопрос помощи Украине, в том числе и восстановления "Охматдета". Он отметил, что помощь в восстановлении больницы была его инициативой, на которую откликнулись другие руководители парламентов.

Сейчас я нахожусь в контакте со спикерами парламентов стран Балтии, Люксембурга и Канады, которые также выразили желание принимать в этом участие. Мы попробуем организовать какую-то акцию в ближайшие недели,

– отметил Головня.