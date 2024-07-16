Як планують відновлювати "Охматдит" у Києві: скільки коштів уже зібрали та хто допомагає

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8 липня росіяни цинічно поцілили ракетою Х-101 по "Охматдиту", дитячій лікарні у середмісті Києва. У закладі в той час перебували сотні людей. Від російської атаки постраждали десятки людей, двоє загинули – лікарка та родич одного з пацієнтів. Майже повністю знищено один із корпусів, інші – пошкоджено.

"Охматдит" – найбільша дитяча лікарня України. Вона не поступається європейським лікувальним закладам, а 2020 року відкрив двері новий багатоповерховий корпус. Після атаки це все потрібно буде відновлювати.

Лікарня вже зібрала близько 800 мільйонів гривень від благодійників. Натомість у МОЗ підготували план відновлення "Охматдиту". Як будуть відбудовувати відому дитячу лікарню – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Майбутній "Охматдит" розпочав свою історію ще в 1894 році, коли на кошти підприємця та мецената Миколи Терещенка в Києві було побудовано та відкрито Київську безоплатну лікарню цесаревича Ніколая для "чорноробів та незаможних людей".Зараз в одному з найстаріших корпусів розташована адміністрація лікарні. У 1929 у Києві організували Інститут охорони материнства та дитинства, на базі якого стала діяти лікарня. Її назва і є скороченням від назви інституту. З 1960-х по 1980-ті роки у лікарні збудували нові корпуси, останній великий новий корпус відкрив двері у 2017 – 2020 роках.



Амбулаторія лікарні для "чорноробів", нині адміністрація "Охматдиту" / Фото з архіву Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

Скільки зібрано коштів на відбудову "Охматдиту"

10 липня, на третій день після атаки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із головою МОЗ Віктором Ляшком оглянули пошкоджені корпуси "Охматдиту" та анонсували відновлення лікарні.

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Внаслідок прямого ракетного влучання по "Охматдиту" зруйновано корпус токсикології, пошкоджено п'ять корпусів, зокрема хірургічний. Також частково пошкоджено єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Невдовзі після обстрілу відновили світло, водопостачання та вентиляцію приміщень. На першочергові роботи з відбудови уряд виділив 100 мільйонів гривень, і ще 300 мільйонів гривень готовий виділити в разі потреби.

Також через платформу United24 було зібрано 250 мільйонів гривень, ще 132 мільйони гривень – на благодійний рахунок лікарні, 280 мільйонів гривень – пожертви у благодійний фонд "Охматдит". 1 мільйон євро виділив уряд Литви, йдеться у повідомленні Кабміну.



Руїни одного з корпусів / Фото Антона Яковлєва

Загалом на відновлення лікарні від благодійників надійшло близько 800 мільйонів гривень, повідомив на брифінгу очільник МОЗ.

На початку наступного тижня "Охматдит" вибере будівельну компанію, яка буде реалізовувати будівельні роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки,

– заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у п'ятницю.

За словами Ляшка, лікарня і МОЗ вже починають розробляти технічне завдання для проєктування нового корпусу, який збудують на місці знищеного росіянами.

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За попередніми оцінками МОЗ, "Охматдит" має потребу в заміні обладнання на суму близько 360 – 400 мільйонів гривень. Уже тривають відновлювальні роботи всередині приміщень, підготовка до скління та відновлення фасаду, розроблено план переведення зазначених відділень.

У лікарні сформували перелік медичного обладнання, яке потрібно для відновлення надання найнеобхідніших медичних послуг. Компанії-виробники уже надсилають запити щодо постачання обладнання, поділився міністр. Яке саме обладнання потрібне, визначить "Охматдит".

У списку пріоритетного обладнання – понад 55 номенклатурних позицій (загалом 242 одиниці обладнання) орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Ми отримуємо багато пропозицій від виробників та благодійників щодо його постачання, тому спільно з "Охматдитом" будемо координувати цей процес для більшої ефективності та чіткої відповідності потребам лікарні. Обладнання буде доставлене в дитячу лікарню із завершенням робіт з відновлення найновішого корпусу,

– розповів Віктор Ляшко.

Що відновлятимуть в "Охматдиті"

Як повідомив гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір, від обстрілу постраждали всі корпуси лікарні, але ступінь пошкодження різний. Цього тижня в лікарні мають завершити складання першого дефектного акту щодо пошкоджень нового корпусу. Там планують насамперед відновити надання медичної допомоги. Мовиться про операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії.

Основні відділення "Охматдиту" зможуть відновити роботу за один – два місяці, заявив Жовнір в ефірі телемарафону 15 липня. Повністю лікарня може відновитися за термін не менш ніж пів року.

Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але "Охматдит" зможе відновити роботу вже за місяць-два, тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року,

– сказав гендиректор лікарні.

"Охматдит" уже відновив "гострий діаліз", але для відновлення діалізу потрібне обладнання, пояснив керівник закладу.



Новий корпус "Охматдиту" після обстрілу 8 липня / Фото Oles Kromplias / Global Images Ukraine via Getty Images



Новий корпус "Охматдиту", другу чергу якого відкрив президент Зеленський у 2020 році, почав будуватися у 2011-му році. У будівлі відкрили шість нових відділень. Будівництво, яке розпочалося ще за часів Януковича, подорожчало у кілька разів упродовж років, та супроводжувалося блокуванням рахунків підрядників.За словами голови МОЗ, будівлю можна буде відновити впродовж двох – трьох місяців.

Уже після вибору підрядника лікарня повідомить про дату початку будівельних робіт та їхню тривалість. На момент публікації у пресслужбі МОЗ 24 Каналу не повідомили, коли саме буде обрано будівельну компанію.



Інфографіка МОЗ

Збитки від руйнування історичних корпусів на території лікарні має оцінити Мінкульт. Після оцінки можна буде починати проєктування нової будівлі. За словами міністра Віктора Ляшка, старий хірургічний корпус, скоріш за все, буде знесено, а замість двох зруйнованих корпусів збудують один сучасний.



Зруйнований обстрілом корпус / Фото Антона Яковлєва

Ми з командою "Охматдит" почали працювати над медичним завданням, для того щоб передати його проєктантам і розпочати проєктувати на цій території новий корпус, який стане доповненням до цього нового теж поруйнованого корпусу і закриє усі питання по медичній допомозі, яка надавалася в цих двох будівлях,

– зазначив очільник МОЗ.

Участь Польщі та інших країн

До відновлення "Охматдиту" безпосередньо доєднаються ще кілька країн. Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня на брифінгу у Варшаві заявив про те, що Польща разом із країнами Балтії, Канадою і Люксембургом планують долучитися до відбудови дитячої лікарні.

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Як зазначив глава нижньої палати польського парламенту, під час візиту до Вашингтона на саміт НАТО на рівні голів парламентів обговорювалося також питання допомоги Україні, зокрема й відбудови "Охматдиту". Він зауважив, що допомога у відбудові лікарні була його ініціативою, на яку відгукнулися інші керівники парламентів.

Зараз я перебуваю в контакті зі спікерами парламентів країн Балтії, Люксембургу та Канади, які також висловили бажання брати в цьому участь. Ми спробуємо організувати якусь акцію в найближчі тижні,

– зазначив Головня.