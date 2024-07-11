Про те, що роботу над відбудовою "Охматдиту" вже розпочали, Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Відбудова "Охматдиту" вже розпочалася

Розпочинаємо відбудову "Охматдиту" після ракетного удару Росії вже зараз,

– написав глава уряду.

Він зазначив, що уряд утворив штаб з ліквідації наслідків атаки.

Денис Шмигаль розповів, що наразі тривають роботи щодо оцінки пошкодження обладнання й очищення блоків корпусів та відділень, щоб почати повернення пацієнтів там, де це можливо. За його словами, відновлені світло, водопостачання й вентиляція.

На першочергові роботи з відбудови уряд уже виділив 100 мільйонів гривень, і ще 300 мільйонів гривень виділить в разі потреби. Крім того, він розповів, що завдяки небайдужим людям, через платформу United24 зібрано 250 мільйонів гривень. Ще 132 мільйонів гривень – на благодійний рахунок лікарні, 280 мільйонів гривень – пожертви у благодійний фонд "Охматдит". Також 1 мільйон гривень виділив уряд Литви.

Дякуємо українцям, бізнесу, партнерам за оперативну реакцію на виділення коштів. Вони всі будуть нам потрібні для відновлення корпусів та закупівлі обладнання. Українці вкотре показали злагодженість та єдність. Разом вистоїмо та все відбудуємо,

– зазначив прем'єр-міністр.

Додамо, що за словами очільника українського уряду, внаслідок прямого ракетного влучання по "Охматдиту" зруйновано корпус токсикології. Пошкоджені 5 корпусів, зокрема хірургічний. Також частково пошкоджено єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Відбудова Охматдиту після ракетного удару Росії вже розпочалася / Фото Дениса Шмигаля