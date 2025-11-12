"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях раздается тревога

Российская армия вечером 12 ноября снова запустила "Шахеды" по Украине. Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте