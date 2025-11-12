"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога

Російська армія ввечері 12 листопада знову запустила "Шахеди" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Російські війська запустили понад 100 дронів: скільки цілей збили сили ППО

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті