"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога
Російська армія ввечері 12 листопада знову запустила "Шахеди" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півдні Миколаївщини – курсом на північний захід. БпЛА на півночі Черкащини – курсом на південь. БпЛА на Чернігівщині – курсом на південь. БпЛА на Харківщині – курсом на південь (Слобожанське, Краснопавлівка, Лиманівка) БпЛА на Харківщині – курсом на Полтавщину. БпЛА на Полтавщині – курсом на південь. БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс південний. БпЛА на Харківщині – курсом на південь. БпЛА на Запоріжжі: з півдня на н.п. Комишуваха; з півночі на н.п. Тернувате; з заходу на н.п. Гуляйполе. БпЛА на Харківщині: з півночі на н.п. Коломак; на схід від н.п. Златопіль, курсом на південь; на півдні, курсом на Дніпропетровщину. Ударні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонської області. Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі. Безпілотник на Харків з півночі. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. БпЛА в напрямку Херсона зі сходу.
