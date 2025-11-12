Укр Рус
12 листопада, 17:58
"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 12 листопада знову запустила "Шахеди" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Що відомо про повітряну тривогу?

18:45, 12 листопада

 

18:45, 12 листопада

БпЛА на півдні Миколаївщини – курсом на північний захід.

18:45, 12 листопада

БпЛА на півночі Черкащини – курсом на південь.

18:40, 12 листопада

БпЛА на Чернігівщині – курсом на південь.

18:38, 12 листопада

  • БпЛА на Харківщині – курсом на південь (Слобожанське, Краснопавлівка, Лиманівка)

  • БпЛА на Харківщині – курсом на Полтавщину. 

  • БпЛА на Полтавщині – курсом на південь.

18:18, 12 листопада

БпЛА в Золотоніському районі Черкаської  області, курс південний.

17:55, 12 листопада

БпЛА на Харківщині – курсом на південь.

16:52, 12 листопада

БпЛА на Запоріжжі:

  • з півдня на н.п. Комишуваха;

  • з півночі на н.п. Тернувате;

  • з заходу на н.п. Гуляйполе.

16:49, 12 листопада

БпЛА на Харківщині:

  • з півночі на н.п. Коломак;

  • на схід від н.п. Златопіль, курсом на південь;

  • на півдні, курсом на Дніпропетровщину.

16:42, 12 листопада

Ударні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонської області.

16:12, 12 листопада

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі.

16:07, 12 листопада

Безпілотник на Харків з півночі.

16:03, 12 листопада

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

16:00, 12 листопада

БпЛА в напрямку Херсона зі сходу.