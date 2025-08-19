Укр Рус
19 августа, 19:52
3

Россия снова атакует "Шахедами": в каких областях звучит тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 19 августа запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. В ряде областей уже звучит воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге 19 августа?

20:02, 19 августа

БПЛА – в направлении Павлограда.

19:40, 19 августа

  • БПЛА с Черниговщины – перелетает в Бориспольский район Киевской области.

  • БПЛА – в направлении Харькова.

19:37, 19 августа

Вражеский ударный БПЛА через Запорожскую область – в направлении Днепропетровской.

18:48, 19 августа

Черниговщина: БПЛА – в направлении Нежина.