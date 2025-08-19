Российская армия вечером 19 августа запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. В ряде областей уже звучит воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Попадание "Шахеда" в дом, люди под завалами: что известно об атаке на Харьков 18 августа

Что известно о воздушной тревоге 19 августа?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас звучит тревога в Украине: смотрите на карте