Новини України Росія знову атакує "Шахедами": у яких областях лунає тривога
19 серпня, 19:52
3

Росія знову атакує "Шахедами": у яких областях лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 19 серпня запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. У низці областей уже лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу 19 серпня?

20:02, 19 серпня

БпЛА – у напрямку Павлограда.

19:40, 19 серпня

  • БпЛА із Чернігівщини – перелітає у Бориспільський район Київщини.

  • БпЛА – у напрямку Харкова.

19:37, 19 серпня

Ворожий ударний БпЛА через Запорізьку область – у напрямку Дніпропетровської.

18:48, 19 серпня

Чернігівщина: БпЛА – у напрямку Ніжина.