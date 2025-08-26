С понедельника, 1 сентября, воздушную тревогу на территории Львовщины будут объявлять дифференцированно. Область стала одной из 12, где ввели такую систему.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации. Этот и другие вопросы обсудили во время совместного совещания со специалистами воздушного командования "Запад" и ГСЧС.

Как тревогу будут объявлять на Львовщине?

Отныне сигнал воздушной тревоги будут объявлять по отдельным районам в случае возникновения непосредственной опасности – приближения БпЛА к границам соответствующих административно-территориальных единиц.

Но во время угрозы применения аэробаллистической ракеты "Кинжал" воздушную тревогу будут объявлять по всей территории Украины одновременно.

Аппаратура территориальной системы оповещения к этому готова, наша система позволяет включить как все громкоговорители одновременно, так и отдельную сирену,

– отметил директор департамента Игорь Туз.

Обратите внимание! В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА призвали следить за официальными источниками информации – телеграмм-каналом "Оповещение ГЗ" и мобильным приложением "Воздушная тревога".

Если местная система оповещения будет срабатывать нештатно, граждан просят сообщать об этом соответствующие подразделения городских, сельских и поселковых советов.

Что известно о последнем комбинированном ударе по Львову?

Напомним, ночью 21 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Львову с использованием дронов и ракет.