Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации. Этот и другие вопросы обсудили во время совместного совещания со специалистами воздушного командования "Запад" и ГСЧС.

Как тревогу будут объявлять на Львовщине?

Отныне сигнал воздушной тревоги будут объявлять по отдельным районам в случае возникновения непосредственной опасности – приближения БпЛА к границам соответствующих административно-территориальных единиц.

Но во время угрозы применения аэробаллистической ракеты "Кинжал" воздушную тревогу будут объявлять по всей территории Украины одновременно.

Аппаратура территориальной системы оповещения к этому готова, наша система позволяет включить как все громкоговорители одновременно, так и отдельную сирену,

– отметил директор департамента Игорь Туз.

Обратите внимание! В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА призвали следить за официальными источниками информации – телеграмм-каналом "Оповещение ГЗ" и мобильным приложением "Воздушная тревога".

Если местная система оповещения будет срабатывать нештатно, граждан просят сообщать об этом соответствующие подразделения городских, сельских и поселковых советов.

Что известно о последнем комбинированном ударе по Львову?

Напомним, ночью 21 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Львову с использованием дронов и ракет.