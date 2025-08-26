Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации. Этот и другие вопросы обсудили во время совместного совещания со специалистами воздушного командования "Запад" и ГСЧС.
Как тревогу будут объявлять на Львовщине?
Отныне сигнал воздушной тревоги будут объявлять по отдельным районам в случае возникновения непосредственной опасности – приближения БпЛА к границам соответствующих административно-территориальных единиц.
Но во время угрозы применения аэробаллистической ракеты "Кинжал" воздушную тревогу будут объявлять по всей территории Украины одновременно.
Аппаратура территориальной системы оповещения к этому готова, наша система позволяет включить как все громкоговорители одновременно, так и отдельную сирену,
– отметил директор департамента Игорь Туз.
Обратите внимание! В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА призвали следить за официальными источниками информации – телеграмм-каналом "Оповещение ГЗ" и мобильным приложением "Воздушная тревога".
Если местная система оповещения будет срабатывать нештатно, граждан просят сообщать об этом соответствующие подразделения городских, сельских и поселковых советов.
Что известно о последнем комбинированном ударе по Львову?
Напомним, ночью 21 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Львову с использованием дронов и ракет.
- В результате атаки 1 человек погиб, еще 3 человека были ранены – медики оценили их состояние как тяжелое и средней тяжести.
- По данным мэра Андрея Садового, повреждено 26 домов, сорвано 5 крыш, выбито 155 окон.
- Пострадал также детский сад – изуродовано ориентировочно 30 окон и 9 авто.