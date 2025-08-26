Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Це та інші питання обговорили під час спільної наради з фахівцями повітряного командування "Захід" і ДСНС.

Як тривогу оголошуватимуть на Львівщині?

Відтепер сигнал повітряної тривоги будуть оголошувати по окремих районах у разі виникнення безпосередньої небезпеки – наближення БпЛА до кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Натомість під час загрози застосування аеробалістичної ракети "Кинджал" повітряну тривогу оголошуватимуть по всій території України одночасно.

Апаратура територіальної системи оповіщення до цього готова, наша система дозволяє увімкнути як усі гучномовці одночасно, так і окрему сирену,

– зазначив директор департаменту Ігор Туз.

Зверніть увагу! У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА закликали слідкувати за офіційними джерелами інформації – телеграм-каналом "Оповіщення ЦЗ" і мобільним додатком "Повітряна тривога".

Якщо місцева система оповіщення спрацьовуватиме нештатно, громадян просять повідомляти про це відповідні підрозділи міських, сільських і селищних рад.

Що відомо про останній комбінований удар по Львову?

Нагадаємо, уночі 21 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Львову з використанням дронів і ракет.