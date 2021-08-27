Возле аэропорта Кабула произошла стрельба, – СМИ

В Кабуле снова неспокойно и поступают тревожные сообщения. Возле аэропорта после обеда 27 августа произошла стрельба.

Об инциденте сообщают СМИ с места происшествия. Отмечается, что стрельба произошла у восточного въезда на территорию аэропорта в Кабуле.

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Стрельба в аэропорту Кабула

Подробностей относительно того, пострадал ли кто-то во время стрельбы, пока нет. Кто именно открыл огонь, пока непонятно.

К тому же СМИ сообщают, что "Талибан" усиливает меры безопасности на месте взрыва в аэропорту. В частности тщательнее будут осматривать иностранную прессу.

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