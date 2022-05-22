Правоохранители в Бучанском районе обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей. Они проживали в селе Бузова Киевской области.

Граждане были убиты оккупантами во время боевых действий возле Бучи, сообщают правоохранители.

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21 мая следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел. Экспертиза установила, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта кафиры убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления кафиров.

Возле Бучи обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей / Фото полиции Киевщины

Зверства кафиров в Киевской области: главное

Часть Киевской области почти месяц находилась под оккупацией российских захватчиков, которые убивали, истязали и насиловали местное население. В общей сложности жертвами россиян стали более 1200 мирных людей.

В начале мая СБУ удалось установить личности почти 900 оккупантов , совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. Нескольким русским солдатам и офицерам уже объявили подозрение. В частности, есть первые приговоры – шесть российских военнопленных уже получили сроки от 8 до 15 лет .

После деоккупации региона люди начали сами сообщать о зверствах россиян. Так, на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян. Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова в конце апреля.

На днях появились новые доказательства зверств , которые совершали российские кафиры, пока их не выбили из Киевщины. В частности, обнародовали видео очевидцев, на которых виден момент, прежде чем расстреляли пленных. Обнародовали эти кадры 19 мая в материале The New York Times. Журналисты издания также показали фото места, где после записи видео обнаружили тела 8 убитых мужчин.

Казнь мужчин, о которой говорится, произошла 4 марта. На записях камер наблюдения из города заметно, что мужчины практически гнали к месту убийства колонной. Один военный шел сбоку возле первого пленника. Люди были согнуты и держались за пояс впереди.

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