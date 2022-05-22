Правоохоронці у Бучанському районі виявили тіла ще двох вбитих окупантами мирних жителів. Вони мешкали у селі Бузова, що на Київщині.

Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій біля Бучі, повідомляють правоохоронці.

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21 травня слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл. Експертиза встановила, що в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір'ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

Станом на сьогодні поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.

Біля Бучі виявили ще двох вбитих окупантами мирних жителів / Фото поліції Київщини

Звірства окупантів на Київщині: головне

Частина Київської області майже місяць перебувала під окупацією російських загарбників, які вбивали, катували та ґвалтували місцеве населення. Загалом жертвами росіян стали понад 1 200 мирних людей.

На початку травня СБУ вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру. Зокрема, є перші вироки – шестеро російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років.

Після деокупації регіону люди почали самі повідомляти про звірства росіян. Так, на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова наприкінці квітня.

Днями з'явилися нові докази звірств, які коїли російські окупанти, поки їх не вибили з Київщини. Зокрема, оприлюднили відео очевидців, на яких видно момент, перед тим, як розстріляли полонених. Оприлюднили ці кадри 19 травня в матеріалі The New York Times. Журналісти видання також показали фото місця, де після запису відео виявили тіла 8 вбитих чоловіків.

Страта чоловіків, про яку мовиться, сталася 4 березня. На записах камер спостереження з міста помітно, що чоловіків практично гнали до місця вбивства колоною. Один військовий йшов збоку біля першого полоненого. Люди були зігнуті й трималися за пояс того, хто попереду.

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