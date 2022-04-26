Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю виданню Суспільне.

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Наприкінці березня почала діяти безкоштовна цілодобова гаряча лінія щодо надання психологічної підтримки постраждалим від сексуального насильства. З 1 по 14 квітня таких дзвінків було 400. і навіть зараз вони продовжуються.

Ці випадки страшні. Коли психологи говорять, що вони, звісно, зустрічалися з жертвами побутового насильства, але те, що робили російські солдати з нашими жінками, дівчатами, дітьми, літніми людьми, чоловіками, було в сотні разів жорстокіше,

– розповіла Денісова.

За словами Людмили Денісової, звернення щодо сексуального насильства з тимчасово окупованих територій надходять лише тоді, коли там поновлюється зв'язок. А от з Маріуполя наразі не було дзвінків.

"Ми будемо вражені, думаю, в декілька разів більше, після того, як звільнять це місто (Маріуполь – 24 канал). Тому що ці злочини… Те, що вони зараз роблять, – палять тіла наших громадян для того, щоб просто не було потім свідчень їхнім злочинам. Це теж страшне", – підкреслила вона.

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