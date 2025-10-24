Возле Краматорска россияне попытались дроном атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск
- Российские войска попытались атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск дроном, но попадания не произошло.
- Взрывная волна повредила окна в 3 вагонах, однако никто не пострадал, и поезд продолжил движение по расписанию.
Российские войска попытались атаковать пассажирский поезд на подъезде в Краматорск. Попадания не произошло, но вагоны получили повреждения.
Никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Россия ночью атаковала Украину "Шахедами", есть попадания на 10 локациях: какие последствия ночного террора
Какие последствия попытки россиян ударить по пассажирскому поезду?
На подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск беспилотником,
– сообщили в Укрзализныце.
Попасть оккупантам не удалось, но взрывная волна повредила окна в 3 вагонах. Пострадавших нет.
Поезд отправился в обратном направлении по расписанию. Рейс уже направляется во Львов. Поврежденные вагоны впоследствии заменят, пока поезд продолжит движение.
Последние новости об атаках беспилотников
Ночью россияне дронами атаковали Херсон. В Днепровском районе "Шахед" попал в многоэтажку, загорелся пожар. Утром 24 октября вражеские силы массированно ударили из реактивных систем залпового огня.
В результате обстрелов Корабельного района повреждены частные и многоквартирные дома – разрушены балконы, выбиты окна и стекла. Погибли 2 женщины, а еще 21 человек получил ранения, в том числе 3 детей.
Российские БПЛА снова атаковали Кировоградскую область. Возникли пожары на нескольких локациях. Под ударом были объекты критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района. По состоянию на утро без света остались 19 населенных пунктов. Предварительно, обошлось без жертв.