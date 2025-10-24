Возле Краматорска россияне попытались дроном атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск

Российские войска попытались атаковать пассажирский поезд на подъезде в Краматорск. Попадания не произошло, но вагоны получили повреждения.

Никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие последствия попытки россиян ударить по пассажирскому поезду?

На подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск беспилотником,

– сообщили в Укрзализныце.

Попасть оккупантам не удалось, но взрывная волна повредила окна в 3 вагонах. Пострадавших нет.

Поезд отправился в обратном направлении по расписанию. Рейс уже направляется во Львов. Поврежденные вагоны впоследствии заменят, пока поезд продолжит движение.

