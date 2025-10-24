24 жовтня, 16:47
Біля Краматорська росіяни спробували атакувати пасажирський потяг безпілотником
Російські війська спробували атакувати пасажирський поїзд на під'їзді до Краматорська. Влучання не сталося, але вагони отримали ушкодження.
Ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які наслідки спроби росіян вдарити по пасажирському потягу?
На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником,
– повідомили в Укрзалізниці.
Влучити окупантам не вдалося, але вибухова хвиля пошкодила вікна у 3 вагонах. Постраждалих немає.
Поїзд вирушив у зворотньому напрямку за розкладом. Рейс вже прямує до Львова. Пошкоджені вагони згодом замінять, поки що потяг продовжить рух.