"Я так тебя люблю, так люблю": Украина вернула 4 детей, которых похитила Россия – щемящие кадры
Источник:Андрей Ермак
Украине удалось вернуть из российского плена еще 4 детей. Это 17-летняя девушка и три мальчика – шести, трех и девяти лет.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться.
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Что известно о детях, которых вернули из русского плена
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что у каждого из возвращенных детей собственная история. В частности, мать и сын не виделись с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Семья проживала на территории Херсонской области, а с началом полномасштабной войны женщина военнослужащая перешла в распоряжение воинской части и пошла защищать Украину. Ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой. Когда Россия оккупировала этот населенный пункт, мама попала в плен и не могла эвакуировать сына.
Впоследствии женщину удалось освободить, она начала искать своего сына и его удалось найти и вернуть с родственниками.
Еще один мальчик до начала большой войны находился в заведении Херсонской области, где его готовили к операции в Охматдете. Из-за вторжения России родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым. И сейчас, после продолжительной разлуки, семья вместе.
Третий мальчик оказался в Брянской области, в детском доме. "Его бабушка не сдавалась, вместе с нами искала ребенка, который сейчас уже с ней", – сообщил Андрей Ермак.
Еще 4 ребенка вернулись домой: смотрите видео
Таких историй очень много. Россия цинично похищает детей, проводит принудительную русификацию, скрывает факты усыновления россиянами,
– сказал Андрей Ермак.
Он сказал, что Украина работает над тем, чтобы вернуть всех детей, а Россия ответила за геноцид.
Украина вернула еще 4 ребенка: фото из телеграм-каналов Дмитрия Лубинца и Андрея Ермака
Что делать, если ребенка депортировали в Россию
Омбудсмен подчеркнул, что если ваш ребенок исчез, и вы как законный представитель не знаете его местонахождение – обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.
Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали в Россию или он находится на временно оккупированной территории, то, кроме полиции, следует сообщить и Офис Омбудсмена.Контакты Офиса Омбудсмена: горячая линия 0 800 50 17 20 – в пределах Украины, 044 299 74 08 – для звонков из-за границы, электронный адрес – hotline@ombudsman.gov.ua
Дмитрий Лубинец отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.