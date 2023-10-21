"Я так тебе люблю, так люблю": Україна повернула 4 дітей, яких викрала Росія – щемливі кадри

Україні вдалося повернути з російського полону ще 4 дітей. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків: шести, трьох та дев'яти років.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі.

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Що відомо про дітей, яких повернули з російського полону

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у кожного з повернених дітей власна історія. Зокрема, матір та син не бачились з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Родина проживала на території Херсонської області, а з початком повномасштабної війни жінка-військовослужбовиця перейшла в розпорядження військової частини та пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем. Коли ж Росія окупувала цей населений пункт, мама потрапила в полон і не могла евакуювати сина.

Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала шукати свого сина і його вдалося знайти та повернути з родичами.

Ще один хлопчик до початку великої війни перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті. Через вторгнення Росії батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. І зараз, після тривалої розлуки, родина разом.

Третій хлопчик опинився у Брянський області, у дитячому будинку. "Його бабуся не здавалася, разом з нами шукала дитину, яка зараз вже з нею", – повідомив Андрій Єрмак.

Ще 4 дитини повернулися додому: дивіться відео

Таких історій дуже багато. Росія цинічно викрадає дітей, проводить примусову русифікацію, приховує факти всиновлення росіянами,

– сказав Андрій Єрмак.

Він сказав, що Україна працює над тим, аби повернути всіх дітей, а Росія відповіла за геноцид.

Україна повернула ще 4 дитини: фото з телеграм-каналів Дмитра Лубінця та Андрія Єрмака

Що робити, якщо дитину депортували до Росії

Омбудсман наголосив, що якщо ваша дитина зникла, і ви як законний представник не знаєте її місця перебування – обов'язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували до Росії чи вона перебуває на тимчасово окупованій території, то окрім поліції варто повідомити й Офіс Омбудсмана.

гаряча лінія 0 800 50 17 20 – у межах України, 044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — hotline@ombudsman.gov.ua

Дмитро Лубінець зазначив, що кожен випадок розглядається індивідуально.