В Раде хотят вернуть уголовную ответственность за СЗЧ: законопроект прошел первое чтение
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13260, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ).
- Законопроект исключает возможность освобождения от уголовной ответственности для лиц, которые добровольно обратились с намерением вернуться в воинскую часть, но предусматривает отдельные основания для освобождения во время действия военного положения.
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 13260. Он возвращает уголовную ответственность за СЗЧ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Александра Федиенко.
Смотрите также Между СВЧ и дезертирством есть одно отличие: адвокат указал на важную деталь
Что известно о голосовании?
Так, за возвращение уголовной ответственности за СЗЧ в первом чтении проголосовали 277 народных избранников.
Как пояснил Федиенко, в случае принятия законопроекта в целом, суд не сможет применить смягчающую норму.
Голосование за законопроект 13260 / фото Александра Федиенко
Что предлагает законопроект?
Так, предлагается исключить из Уголовного кодекса пункт о том, что человек, который впервые ушел в СЗЧ или дезертировал может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно обратился к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.
Также раздел II Заключительных и переходных положений хотят дополнить новым пунктом, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые ушли в СЗЧ или дезертировали и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее.
Кроме того, в закон добавят пункт, которым хотят урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных Сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.
Как это работало раньше?
До 30 августа 2025 года военнослужащие могли вернуться из СВЧ по упрощенному механизму. Таким образом они могли избежать уголовной ответственности и восстановить все денежные выплаты.
Однако после 30 августа вернуться из СВЧ по таким условиям уже невозможно, пишет Суспільне. Дело военного передадут в суд, где тому грозит заключение.
Уголовную ответственность за оставление воинской части или места службы в условиях военного положения квалифицируют как "Самовольное оставление воинской части или места службы" или "Дезертирство".