10 сентября, 07:50
Враг атаковал Львов дронами и ракетами: в ОВА ответили, есть ли последствия
Основные тезисы
- Российские войска атаковали Львов дронами и ракетами ночью 10 сентября.
- По данным ОВА, погибших или пострадавших в результате атаки нет.
Российские войска ночью 10 сентября били по Львову. Враг для атаки использовал беспилотники и ракеты.
В ОВА ответили, есть ли последствия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Максима Козицкого.
Что известно о последствиях атаки по Львову?
Утром 10 сентября глава Львовской ОВА прокомментировал ночную атаку противника по городу. Он отметил, что ночью российские войска атаковали Львов боевыми беспилотниками и ракетами.
По его данным, погибших или пострадавших нет.
"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО!" – написал он.
Что известно о взрывах во Львове?
- Напомним, что Воздушные силы писали об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Львова информировали в 02:28.
- Через несколько минут Козицкий проинформировал, что работает ПВО. После 3 утра во Львов начали лететь новые дроны – и снова работала ПВО и прозвучала серия взрывов.
- Около 6 часов утра глава ОВА писал об угрозе ракетного удара для региона. Отбой воздушной тревоги на Львовщине объявили только в 7 часов утра.