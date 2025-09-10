Российские войска ночью 10 сентября били по Львову. Враг для атаки использовал беспилотники и ракеты.

В ОВА ответили, есть ли последствия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Максима Козицкого.

Что известно о последствиях атаки по Львову?

Утром 10 сентября глава Львовской ОВА прокомментировал ночную атаку противника по городу. Он отметил, что ночью российские войска атаковали Львов боевыми беспилотниками и ракетами.

По его данным, погибших или пострадавших нет.

"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО!" – написал он.

Что известно о взрывах во Львове?