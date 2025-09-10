10 вересня, 07:50
Ворог атакував Львів дронами та ракетами: в ОВА відповіли, чи є наслідки
Основні тези
- Російські війська атакували Львів дронами та ракетами вночі 10 вересня.
- За даними ОВА, загиблих чи постраждалих внаслідок атаки немає.
Російські війська вночі 10 вересня били по Львову. Ворог для атаки використав безпілотники та ракети.
В ОВА відповіли, чи є наслідки. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Максима Козицького.
Що відомо про наслідки атаки по Львову?
Зранку 10 вересня очільник Львівської ОВА прокоментував нічну атаку противника по місту. Він зазначив, що вночі російські війська атакували Львів бойовими безпілотниками та ракетами.
За його даними, загиблих чи постраждалих нема.
"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО!" – написав він.
Що відомо про вибухи у Львові?
- Нагадаємо, що Повітряні сили писали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Львова інформували о 02:28.
- Через декілька хвилин Козицький поінформував, що працює ППО. Після 3 ранку до Львова почали летіти нові дрони – і знову працювала ППО та пролунала серія вибухів.
- Близько 6 години ранку глава ОВА писав про загрозу ракетного удару для регіону. Відбій повітряної тривоги на Львівщині оголосили лише о 7 годині ранку.