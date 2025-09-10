Російські війська вночі 10 вересня били по Львову. Ворог для атаки використав безпілотники та ракети.

В ОВА відповіли, чи є наслідки. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Максима Козицького.

Що відомо про наслідки атаки по Львову?

Зранку 10 вересня очільник Львівської ОВА прокоментував нічну атаку противника по місту. Він зазначив, що вночі російські війська атакували Львів бойовими безпілотниками та ракетами.

За його даними, загиблих чи постраждалих нема.

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО!" – написав він.

Що відомо про вибухи у Львові?