Утром 6 октября россияне ударили КАБами по Запорожью. В нескольких районах местные слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно об обстреле Запорожья?

Утром 6 октября в разных районах Запорожья раздались взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, враг несколько раз за полчаса запускал по городу управляемые авиабомбы.

О первых взрывах стало известно около 10:10. Еще серия взрывов раздалась в 10:34.

По данным ОВА, по состоянию на 10:32 сообщений о пострадавших не поступало.

Отбой воздушной тревоги раздался через несколько минут после последних взрывов.

Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в городе есть попадания. Враг атаковал местное предприятие.

Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. Пока без пострадавших,

– говорится в сообщении.

Информация о последствиях атаки уточняется. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие.

Последствия последних атак по Украине