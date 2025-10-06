Враг ударил по Запорожью: в городе атаковано предприятие
- 6 октября россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, попав в местное предприятие.
- Серия взрывов прогремела в разных районах, но сообщений о пострадавших не поступало.
Утром 6 октября россияне ударили КАБами по Запорожью. В нескольких районах местные слышали взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Что известно об обстреле Запорожья?
Утром 6 октября в разных районах Запорожья раздались взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, враг несколько раз за полчаса запускал по городу управляемые авиабомбы.
О первых взрывах стало известно около 10:10. Еще серия взрывов раздалась в 10:34.
По данным ОВА, по состоянию на 10:32 сообщений о пострадавших не поступало.
Отбой воздушной тревоги раздался через несколько минут после последних взрывов.
Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в городе есть попадания. Враг атаковал местное предприятие.
Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. Пока без пострадавших,
– говорится в сообщении.
Информация о последствиях атаки уточняется. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие.
Последствия последних атак по Украине
Ночью 5 октября Россия совершила массированный обстрел Украины, запустив 549 средств воздушного нападения. Под ударами оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.
Основная атака была направлена на Львовщину. В результате обстрела в Лапаевке погибла семья из четырех человек, среди которых – несовершеннолетняя девушка.
Также в результате ночного обстрела Запорожья КАБами погибла 69-летняя женщина, 10 человек получили ранения, среди них 16-летний подросток.