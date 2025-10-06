Укр Рус
6 октября, 10:34
Враг ударил по Запорожью: в городе атаковано предприятие

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 6 октября россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, попав в местное предприятие.
  • Серия взрывов прогремела в разных районах, но сообщений о пострадавших не поступало.

Утром 6 октября россияне ударили КАБами по Запорожью. В нескольких районах местные слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно об обстреле Запорожья? 

Утром 6 октября в разных районах Запорожья раздались взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, враг несколько раз за полчаса запускал по городу управляемые авиабомбы. 

О первых взрывах стало известно около 10:10. Еще серия взрывов раздалась в 10:34. 

По данным ОВА, по состоянию на 10:32 сообщений о пострадавших не поступало. 

Отбой воздушной тревоги раздался через несколько минут после последних взрывов.

Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в городе есть попадания. Враг атаковал местное предприятие. 

Россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. Пока без пострадавших, 
– говорится в сообщении. 

Информация о последствиях атаки уточняется. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие. 

