В ночь на 8 августа российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила более 100 ударных БпЛА типа "Шахед".

У Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.

Сколько дронов сбили ночью 8 августа?

В ночь на 8 августа российские войска атаковали 108 средствами воздушного нападения. В частности, вражеские силы армии агрессора атаковали 104-мя ударными БПЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8-ю скоростными (реактивными) БПЛА с направлений:

Шаталово,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушные цели,

– говорится в сообщении.

В ВС указали, что силами ПВО сбито/подавлено 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Там добавили, что зафиксировано попадание 26 БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.